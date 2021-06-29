Мигранты проводят в Бельгии голодовку, чтобы избежать депортации

Мигранты, нелегально живущие и работающие в Бельгии, проводят голодовку. По меньшей мере 250 таких лиц без официальных документов укрылись в церкви в центре Брюсселя и более 200 - в других местах столицы. Они требуют коллективного предоставления им постоянного вида на жительства и права на работу. Тогда им будут полагаться различные пособия и льготы.

«Я иногда задаюсь вопросом, как власти могут спокойно спать, когда в Бельгии так много людей, голодающих и умирающих от страданий, - сказал участник акции Ахмед. - Чиновники видят эту агонию, но по ночам спят с чистой совестью».

Эти мужчины в основном приехали из Северной Африки - Туниса, Марокко, Алжира и Египта, а также из Пакистана. Считается, что в Бельгии их около 150 тыс. Без документов они не могут получить доступ к надлежащему медицинскому обслуживанию, финансовым и прочим услугам, которые получает местное население. Некоторые из них утверждают, что долгие годы и даже десятилетия они трудятся в Бельгии незаметно. А теперь они решили привлечь к внимание к своему бедственному положению. Мигранты говорят, с 23 мая они ничего не ели. Им оказывают помощь добровольцы.

«Ситуация почти катастрофическая, - сказала медик-волонтёры Сесиль Ванхойверцвейн. - Некоторым нашим пациентам всё хуже и хуже. Мы видели проблемы с сердцем, почками, психикой, а также несколько попыток самоубийства».

Голодовка до сих пор скупо освещалась в бельгийской прессе, но с ухудшением состояния здоровья её участников общественность всё больше требует от правительство мер помощи нелегалам. О них всё больше заботятся благотворительные организации и отдельные граждане. Федеральный министр иммиграции, чей отец сам перебрался в Бельгию из Ирака, настаивает на том, что от него не удастся с помощью шантажа добиться немедленной групповой регистрации этих людей.

«Становится обидно. Мы стараемся как можно больше помочь этим людям, чтобы их досье обрабатывались как можно быстрее, - сказал Самми Махди. - Но, конечно, не каждый человек без документов, который находится здесь, может оставаться в Бельгии. Мы стараемся давать им правильную информацию, но голодовка не поможет ».

Эти люди отказываются подавать заявления индивидуально, опасаясь депортации. По словам бельгийского правительства, эта акция показывает, почему Евросоюзу необходимо улучшить координацию действий в отношении лиц, ищущих убежища, и распределять их по всем странам-членам.