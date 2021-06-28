Вакцинация в странах ЕС идёт по-разному

Уже полгода Евросоюз выполняет свою стратегии вакцинации своих граждан от коронавируса. Брюссель объявил, что поставленный к июлю комплекс задач выполнен на 70%. Первую прививку получило 58% населения ЕС. Но цифры варьируются от страны к стране. В то время как в Бельгии и на Мальте получили один укол 71% жителей, то в Болгарии - только 16%.

Все члены ЕС начали с вакцинации людей примерной одной возрастной категории и самых уязвимых. Главный эксперт европейского центра по контролю и профилактике заболеваний Эдоардо Колзани отмечает что дальше каждая страна стала действовать по-своему:

"Не существует одной стратегии, которая работала бы лучше других во всех контекстах и во всех местах. Каждая стратегия зависит от местной обстановки, наличия вакцины, степень риска для населения и и эпидемиологической ситуации в данный момент".

Из всех стран Союза только Португалия, Испания и Ирландия ещё не начали прививать всех граждан старше 18 лет. Следующим шагом для ЕС должна быть вакцинация подростков. В настоящее время единственной вакциной, одобренной для этого (Европейским агентством лекарственных средств) является Pfizer/BioNTech, а на рассмотрении находится ещё и Moderna. Бельгийский иммунолог Софи Лукас уточняет, что речь идёт от лицах от 12 до 15 лет

"Они не минивзрослые, у них свои способы реагировать на вакцины. Поэтому очень важно проверять препараты в разных возрастных группах, чтобы определить подходящую дозу, например, для 12-летних. Чтобы объективно убедиться в эффективность и безопасности вакцин для этой группы нужно проводить это тестирование и на тех, кто старше двенадцати".

Заболеваемость Covid-19 среди подростков сравнительно невысока, но их вакцинация необходимо ради защиты взрослых. Софи Лукас продолжает:

"Вдобавок к индивидуальным преимуществам, которыми обладают дети, у них есть и коллективные преимущества. Становится всё более очевидным, что вакцинация снижает риск передачи вирусного заболевания. Даже если подростки особенно не страдают тяжелыми формами, они являются "резервуаром" для этого вируса и могут способствовать его распространению. Так что, снижение передачи вируса среди людей младше 18 лет может быть чрезвычайно полезным с коллективной точки зрения ».

Такие страны, как Германия, Румыния, Италия, Франция или Эстония, уже открыли вакцинацию для всех граждан старше 12 лет. Задача Брюсселя - обеспечить их достаточным количеством доз.