Антониу Гутерриш: «Путь к решение мировых проблем — мультилатерализм»

Пандемия, климат, миграция — эти и другие актуальные темы гененеральный секретарь ООН обсудил c лидерами ЕС на заседании Европейского Совета в Брюсселе. Эти вопросы могут и объединять, и разъединять. Но в любом случае отношения между Европейским союзом и Организацией объединенных наций сейчас по-настоящему партнёрские.

Всего лишь несколько дней назад вы были переизбраны на второй пятилетний срок. А это значит, что, во-первых, люди вами довольны, а, во-вторых, что вам нравится ваша работа. Расскажите, что будет в центре внимания вашего второго срока?

Я бы сказал, что в центре внимания окажется следующее. Мы столкнулись с тем, что наши общества и планета – очень хрупки перед лицом таких проблем как пандемия, климат, киберпреступность, а также перед риском ядерного распространения. Дело в том, что для решения этих проблем нам нужно больше сотрудничать на международном уровне и подходить к ним многосторонне. Но для этого нам нужно усилить многосторонний подход, мультилатерализм. Для решения общемировых проблем... — таких как, например, климат, еще один пример — здравоохранение, меры против пандемии — нам нужно усилить мультилатеральные механизмы для решению этих проблем. Хороший пример — Всемирная организация зравоохранения.

Крупнейшая проблема человечества сейчас это пандемия. Вы заявили Европарламенту, что мы стоим на развилке: возможен и провал, и прорыв. Что вы имели в виду?

Очень просто. Мы должны вакцинировать всех как можно быстрее... Так как вирус продолжает мутировать, нужно делать прививки. Если огромное неравенство в плане восстановления экономики между разитыми и развивающимися странами сохранится, мы можем столкнуться с обрушением многих отраслей мировой экономики. С другой стороны, если мы сможем всех везде вакцинировать и победить вирус, и в то же время займемся проблемами задолженности развивающихся стран, поможем им восстановить своё хозяйство после пандемии, мы совершим прорыв.

_Существует значительная разница в степени развития здравоохранения и социальной помощи. Но самая насущная проблема, как вы сказали, это неравный доступ к вакцинам. Как можно ускорить решение этой проблемы? Вы сказали, что нужен глобальный план. Но ведь эта проблема срочная, не терпящая отлагательства.

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Нам нужно удвоить мощности по прозводству вакцин и обеспечить их справедливое распределение. Поэтому я предложил «Большой двадцатке», объединяющей все крупные страны, создать в странах, производящих или способных производить вакцины, чрезвычайные правительственные комиссии. Нужно обеспечить технологические мощности, доступность патентов, наладить цепь поставок, необходимых для удваивания производства в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями, и в то же время задействовать механизм COVAX для справедливого распределения вакцин во всём мире.

_Еще одна мировая проблема _—_ это климат. Вы похвалили Европейский союз за принятый им «зелёный курс». Но критики говорят, что он принят слишком поздно и недостаточно амбициозен. Что вы на это скажете?_

Европа поставила перед собой правильные цели. Что нужно сделать теперь? Нужно разработать меры необходимые для реализации планов. И здесь есть повод для обеспокоенности. Планы восстановления экономики Европы и других частей света всё ещё предполагают вложение больших денег в ископаемое топливо и недостаточно в возобновляемые источники энергии. Мы всё ещё не переносим налоговое бремя с доходов на углекислый газ. Мы всё еще не можем отказать от угольных электростанций, хотя Европа объявила о намерении сделать это. Но в других частях света уголные станции продолжают строиться. Я хочу сказать, что планы хорошие, но нужно сделать так, чтобы они реализовались, чтобы цели были достигнуты. И конечно, мы должны сделать всё, чтобы это произошло и в остальном мире».

Еще одна тема, которой вы отдавали много сил на протяжении многих лет, это тяжёлое положение беженцев. Пандемия сделал их жизнь ещё тяжелее. В ходе общения с лидерами ЕС создалось ли у вас ощущение, что эта проблема будет эффективно решаться?

Думаю, что пока мы далеки от решения этой проблемы. Но одно совершенно ясно. В Европейском союзе, где границы открыты, где я могу поехть из Брюсселя в Копенгаген или из Брюсселя в Лиссабон, не показывая паспорт и пользуясь той же валютой, не возможно решать вопросы беженцев и мигрантов на национальном уровне. Нужен общеевропейский подход к иммиграции и праву убежища. Без координации между ЕС с одной стороны и странами происхождения и прибытия мигрантов с другой эти вопросы будут решаться контрабандистами.

Я хотел бы упомянуть одну программу ООН, в рамках которой организация тесно сотрудничает с Евросоюзом. Это инициатива «Луч света», направленная против насилия в отношении женщин. Эта программа была принята недавно. Расскажите нам о ней.

Прежде всего нужно отметить, что каждое четвёртое евро, которое тратит ООН, мы получаем от европейских налогоплательщиков. И я хотел бы выразить благодарность за это. Европа на сегодня — крупнейший донор гуманитарной помощи и крупнейший плательщик в наших программах, предусмотренных для развивающихся стран.

Европейский союз оказывает финансовую помощь программе ООН «Луч света», которая, как вы уже сказали, посвящена проблеме насилия против женщин и девочек. Это крупнейшая в мире программа, посвященная этой проблеме. Приведу один пример: благодаря этой программе, уже 65 тысяч женщи, пострадавших от насилия, получили помощь. 84 новых закона были приняты в различных странах, чтобы защитить женщин от насилия. Если посмотреть на число осужденных за такого рода деяния, то мы увидим увеличение на 22% и это тоже следствие реализации программы. Нужно ужесточать законы, привлекая внимание к проблеме судебных органов и полиции, и в то же время заниматься просвещением прежде всего мужчин и мальчиков на предмет правильного отношения к маскулинности. То есть это очень широкий набор инициатив, которые показали свою эффективность на фоне продолжаюшегося, к сожалению роста насилия в отношении женщин и девочек».