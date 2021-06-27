Rendez-Vous: Париж, Венеция, Вена

Ретроспектива Аббаса Киорастами в Париже

Парижский центр Помпиду отдаёт дань памяти одному из крупнейших современных кинематографистов, лидеру иранской новой волны Аббасу Киорастами, ушедшему из жизни пять лет тому назад. Ретроспектива мастера, благодаря которому Иран появился на карте мирового кино, включает коллекцию из 46 фильмов, художественных и документальных. Это фактически полное собрание работ кинорежиссёра, сценариста и продюсера, включающее и первые фильмы, которыми Киорастами заявил о себе.

Выставка открыта до 26 июля.

Фонд Пегги Гуггенхайм в Венеции

Пока вода в Венеции ещё не поднялась, самое время сходить на набережную Большого канала и открыть для себя Фонд Пегги Гуггенхайм, где хранится исключительная коллекция современного искусства, в том числе картины и скульптуры крупных художников первой половины XX века. Работы Пикассо, Дали, Миро, Джакометти, Мондриана, Дюшана и Поллока расположившиеся как в залах, так и в саду Палаццо Веньер дей Леони.

Этот музей современного искусства - часть фонда Соломона Гуггенхайма.

Музей Леопольда в Вене

Музей Леопольда в Музеумсквартир (Музейном квартале) Вены содержит самую большую в мире коллекцию работ Эгона Шиле (1890-1918), одного ярчайших представителей австрийского экспрессионизма. Здесь собраны более 40 картин, 180 рисунков и многочисленные рукописи, шедевры всех периодов творчества художника. Среди них - знаменитые автопортреты Шиле, его уникальные пейзажи и монументальные полотна.

Музей Леопольда созданный на основе частной коллекции Рудольфа и Элизабет Леопольдов - самый посещаемый музей в составе Музеумсквартир.