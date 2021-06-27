Панихида по погибшим в Вюрцбурге

Горы цветов, свечи и слезы... на месте трагедии в баварском Вюрцбурге. Там почтили память трёх женщин, погибших при нападении с ножом в пятницу.

На траурной церемонии и богослужении в городском соборе присутствовали родственники жертв и пострадавших, местные жители, полицейские, представители еврейской и мусульманской общин, официальные лица. Последние призвали соотечественников не отвечать на случившееся "ненавистью и местью".

"Преступления отдельных лиц нельзя приписывать этнической группе, религии или национальности", - сказал мэр Вюрцбурга Кристиан Шухардт. Он подчеркнул, что беженцы в ФРГ не должны нести наказание за то, что совершил 24-летний сомалиец.

Мотивы нападавшего до сих пор не ясны. Известно лишь, что мужчина неоднократно проходил лечение в психиатрической клинике. СМИ сообщали, что на территории приюта, где он жил, нашли исламистские материалы. Но следствие не торопится с выводами.