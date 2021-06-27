Первые после карантина Марши достоинства в Европе

В столкновения с полицией вылился в Стамбуле 19-й городской Марш достоинства - праздничное мероприятие ЛГБТ-сообщества. Власти города проводить гей-прайд запретили, сославшись на "защиту общественного спокойствия, безопасности, здоровья и нравственности", а также "предотвращение возможных актов насилия и терроризма". По данным организаторов мероприятия, полицейские стреляли в участников резиновыми пулями. По меньшей мере 20 человек были арестованы, а один из журналистов был во время ареста избит.

Гей-прайды запрещены в Стамбуле с 2014 года, когда десятки тысяч человек приняли участие в марше по городу.

Тысячи людей превратили улицы Парижа в праздник радужного веселья, отмечая в то же время и снятие карантина. Марш достоинства стартовал из северных пригородов Парижа. Участники гей-прайда распевали песню Мадонны "Vogue" и танцевали даже в поездах метро, которые везли их к месту сбора. Теперь, когода половина взрослых французов уже получила первую дозу вакцины от COVID-19, многие больше не чувствовали потребности в масках. В ходе акции звучали призывы к европейским лидерам защитить права ЛГБТ в Венгрии, в Польше и в других странах.

"Я бы не хотел прямо сейчас оказаться на месте ЛГБТ в Венгрии. Это не так просто, как во Франции; нам здесь повезло. Нам очень грустно видеть то, что там происходит", - говорит один из участников парижского парада.

Ликующие манифестанты в красочных костюмах прошли и по улицам Берлина. Воодушевлённые недавней решительной позицией канцлера Германии Ангелы Меркель в связи с решение УЕФА об ЛГБТ-рекламе во время Евро-2020 и критикой ЕС в адрес нового закона об ЛГБТ-пропаганде в Венгрии, участники гей-прайда танцевали и аплодировали, проходя мимо правительственных зданий.

"Что примечательно в дискуссии связанной с УЕФА, так это то, что она действительно повлекла за собой действия и в других кругах, а именно в политических кругах, - сказал один из манифестантов. -Тот факт, что Ангела Меркель впервые высказалась о законодательстве в Венгрии и сказала, что это неприемлемо, примечателен".

Маршрут мероприятия был разработан так, чтобы избежать больших собраний в то время, когда COVID-19 все ещё вызывает беспокойство в стране.

Тысячи людей приняли участие в первом после карантина Марше достоинства в Риме. В этом году он проходит на фоне горячих дебатов вокруг спорного законопроекта о борьбе с гомофобией.