Евро-2020: Бельгия и Чехия вышли в 1/4 финала

Сборная Португалии сложила полномочия. В 1/8 финала Евро-2020 действующие чемпионы минимально уступили Бельгии, которая открыла счет в конце первого тайма после красивого уходящего удара Торгана Азара из-за пределов штрафной площадки. В самом начале второго тайма поле из-за травмы покинул лидер бельгийской команды Кевин де Брюйне, и португальцы могли сравнять счёт, но упустили несколько голевых моментов.

В четвертьфинале Бельгия сыграет с Италией.

Чуть раньше автором мини-сенсации стала Чехия, сумевшая выбить из турнира сборную Нидерландов. В начале второго тайма подопечные Франка де Бура остались вдесятером, с поля за фол последней надежды был удален защитник Маттейс де Лигт. В большинстве чешские футболисты забили 2 гола после точных ударов Томаша Голеша и Патрика Шика.

В четвертьфинале сборная Чехии сразится с Данией.