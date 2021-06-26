Всемирный мобильный конгресс в сокращённом формате

Всемирный мобильный конгресс (MWC) стартует в Барселоне в понедельник. Он продлится четыре дня. Ежегодно на мероприятие съезжаются около 100 тысяч участников и посетителей из порядка 200 стран.

В прошлом году одну из крупнейших выставок мобильной индустрии отменили из-за пандемии.

На этот раз, организаторы решили провести форум в смешанном формате - частично очно, частично онлайн. И посетят его, как ожидается, примерно 35 тысяч человек.

Жауме Кольбони, заместитель мэра Барселоны:

"Я думаю, владельцы отелей и ресторанов, водители такси и все те, кого мы учитываем при принятии важных решений, в том числе - о проведении конгресса, - должны понимать, что отмена была бы худшим вариантом. Мы решили двигаться дальше, сделать сокращённый формат, вместо того, чтобы отменять форум".

По оценкам экспертов, выставка 2020 года принесла бы местной экономике 470 миллионов евро прибыли и более 14 тысяч новых рабочих мест с частичной занятостью. Но число посетителей в этом году в три раза меньше, чем обычно. И не многие представители местной индустрии гостеприимства надеются на скорое возвращение к нормальной жизни.

Фридрих фон Шенбург, управляющий отелем в Барселоне: "Мы явно не будем работать на полную мощность, как то было в 2019-ом. В следующем году, уверен, ситуация улучшится. А на Всемирном мобильном конгрессе-2023 - мы точно будем ещё более загруженными, чем в 2019 году".

Мероприятие пройдёт на фоне скорее благоприятной эпидемиологической ситуации в Испании. Там отменили масочный режим. Несмотря на опасения по поводу распространения нового штамма коронавируса.