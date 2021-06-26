В Колумбии обстреляли вертолет президента

Президент Колумбии Иван Дуке назвал трусливой атаку неизвестных, обстрелявших вертолет, на борту которого находился глава государства. Вместе Дуке летели министры обороны и внутренних дел - Диего Молано и Даниэль Паласиос. В корпус вертолета попали несколько пуль. Никто не пострадал. Инцидент произошел в небе над департаментом Северный Сантандер. Власти начали расследование.

Иван Дуке, президент Колумбии: "Мы повторяем, что правительство ни минуты не будет колебаться и не дрогнет. Мы продолжим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и организованными преступными группировками", - заявил Дуке, выступление которого было опубликовано на странице администрации президента в "Твиттере".

В регионе Кататумбо близ колумбийско-венесуэльской границы, куда направлялся президент, действует леворадикальная группировка "Армия национального освобождения". Она причислена к террористическим организациям в Колумбии, США и Европейском Союзе. Пока никто на себя не взял ответственность за нападение.