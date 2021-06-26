Срочная новость
This content is not available in your region

Колумбия

В Колумбии обстреляли вертолет президента

 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
Колумбия
Колумбия   -   Авторское право  Cesar Carrion/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

Президент Колумбии Иван Дуке назвал трусливой атаку неизвестных, обстрелявших вертолет, на борту которого находился глава государства. Вместе Дуке летели министры обороны и внутренних дел - Диего Молано и Даниэль Паласиос. В корпус вертолета попали несколько пуль. Никто не пострадал. Инцидент произошел в небе над департаментом Северный Сантандер. Власти начали расследование.

Иван Дуке, президент Колумбии: "Мы повторяем, что правительство ни минуты не будет колебаться и не дрогнет. Мы продолжим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом и организованными преступными группировками", - заявил Дуке, выступление которого было опубликовано на странице администрации президента в "Твиттере".

В регионе Кататумбо близ колумбийско-венесуэльской границы, куда направлялся президент, действует леворадикальная группировка "Армия национального освобождения". Она причислена к террористическим организациям в Колумбии, США и Европейском Союзе. Пока никто на себя не взял ответственность за нападение.