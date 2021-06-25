Безымянные могилы у школ для детей индейцев

Новые захоронения обнаружены в Канаде у школы-интерната для коренных народов в провинции Саскачеван, где в резервации Коуэссесс живут индейцы народности кри. Безымянные могилы были найдены при помощи георадара. Индейцы кри - самая распространённая и многочисленная аборигенная языковая группа в Канаде. У них есть свой алфавит и множество диалектов.

Христианская школа, где проводили принудительную ассимиляцию детей индейцев, существовала здесь с 1899 по 1997 годы. Пока неизвестно, принадлежать ли могилы детям - возможно, здесь были похоронены и прихожане местной церкви, а некоторые таблички позже убрали.

Представитель объединения коренных народов Канады, вождь общины Коуэссес Кадмус Делорм рассказывает:

"Мы начали радиолокационные исследования 2 июня 2021 года. На данный момент мы обнаружили 751 могилу без опознавательных знаков. Это не братское захоронение, это могилы. Истории, которые передавались из уст в уста нашими старейшинами, выжившими и знакомыми выживших, говорили о том, что здесь были захоронения. В 1960 году на этих могилах ещй могли быть таблички и надгробья, но представители католической церкви сняли их, и сегодня это безымянные могилы".

Управлением школ-интернатов для детей из коренного населения Канады с середины XIX века и по конец 1960-х годов занималась Римско-католическая церковь. Воспитанников заставляли принимать христианство, запрещали говорить на родном языке. Дети, с которыми обращались плохо, зачастую голодали и умирали от инфекционных болезней. По последним данным, так погибли более 3 тысяч детей.

"Папе римскому необходимо извиниться за то, что случилось со школой-интернатом, за то, как это повлияло на жизнь коренного населения кри, на выживших и преследуемых. Извинения - это один из многих шагов на пути к исцелению", - говорит Кадмус Делорм.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал вскрытые факты "частью большой трагедии" и "позорным напоминанием о системном расизме, дискриминации и несправедливости". Он пообещал, что власти страны выделят средства на поиски других подобных захоронений.

Раскопки на месте всех бывших учебных заведений для индейцев стали проводить в Канаде по требованию потрясённой общественности после того, как в мае этого года в провинции Британская Колумбия на территории бывшей школы-интерната Камлупс для коренных народов были обнаружены останки 215 детей. Некоторые из них умерли в трёхлетнем возрасте.