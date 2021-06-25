Саммита Евросоюз-Россия пока не будет

Среди глав государств и правительств Евросоюза произошёл раскол - из-за России. До утра пятницы они обсуждали в Брюсселе предложение Германии и Франции о проведении переговоров с президентом Владимиром Путиным. В итоге идея была отвергнута 10 странами, такими как Польша, Латвия, Нидерланды. Вместо этого лидеры ЕС заняли жёсткую позицию в отношении Москвы, угрожая ей новыми экономическими санкциями.

Канцлер Германии была разочарована отказом коллег от саммита по примеру американо-российской встречи в Женеве:

«Я думаю, что суверенный Евросоюз, каким я его вижу, должен быть в состоянии представлять себя в формате, подобном женевскому, и отстаивать в нём интересы стран-членов, - сказала Ангела Меркель. – Евросовет показал, что он удовлетворён итогами переговоров президентов России и США".

Зато единодушным было осуждение принятого в Венгрии закона, который участники саммита посчитали гомофобным. Большинство из них обязались продолжать борьбу за права секс-меньшинств. Лидеры Португалии и Нидерланды даже предложили премьер-министру Виктору Орбану прекратить членство Венгрии в Евросоюзе. Но председатель Еврокомиссии готова к терпению:

«Вчера большинство из нас совершенно ясно заявили, что новый венгерский закон противоречит нашим ценностям, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Культура толерантности и принятия разнообразия – это основа для искоренения дискриминации. Мы будем защищать всех наших граждан, независимо от того, где они живут в нашем Союзе, и кого они любят» .

Лидеры ЕС потребовали соблюдения основных прав человека и от Турции. В то же время решено предоставить ей дополнительное финансирование для оказания помощи беженцам из Сирии. Участники брюссельской встречи выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с Анкарой в регулировании миграции.