УЕФА: отмена правила выездного гола

Союз европейских футбольных ассоциаций отменил правило гостевого гола в еврокубковых турнирах. Теперь в случае ничьей по итогам двух встреч всегда будут назначаться два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия пенальти. Также голы на выезде будут убраны из критериев для распределения мест в группах, когда две или более команды набрали одинаковое количество очков.

Президент УЕФА Александер Чеферин приветствовал решение исполнительного комитета и отметил, что в последнее время влияние этого правила противоречило его первоначальному предназначению, поскольку сдерживало домашние команды — особенно в стартовых матчах — от атакующего футбола.

Правило гостевого гола было введено УЕФА в 1965 году.