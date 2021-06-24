Жизнь во сне: опера "Сомнамбула" Беллини в Париже

Притти Йенде в роли блуждающей во сне героини Амины в шедевре Беллини "Сомнамбула" на сцене Театра Елисейских полей в Париже в новой постановке, авторства Роландо Вильясона.

В то время, когда Беллини писал эту оперу, идея сомнамбулизма была новой, захватывающей. Мы хотели показать лунатизм – как мир подсознания, такой пробуждающий, хаотический, свободный, радостный, но также и опасный мир Роландо Вильясон режиссер-постановщик

Опера, премьера которой состоялась в 1831 году, рассказывает историю Амины, чей лунатизм приводит к скандалу с ее возлюбленным Эльвино. В интерпретации Роландо Вильясона все происходит в чрезвычайно строгом обществе.

Режиссер решил представить своего рода закрытое общество в виде комнаты с минималистичным декором и холодной атмосферой.

Мелодичная партитура Беллини завораживает вокальным фейерверком и магией бельканто.

Оперу Беллини "Сомнамбула" в постановке Вильясона можно увидеть на сцене Театра Елисейский полей до 26 июня.