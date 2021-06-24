Лондонский симфонический оркестр – один из ведущих оркестров Европы, в котором более 100 музыкантов из 26 стран мира выступают под управлением знаменитого дирижёра Саймона Рэттла. Но сейчас, после «брексита» и в результате пандемии они оказались в очень непростом положении.

– Людям трудно понять, что в таком оркестре, как Лондонский симфонический оркестр, не платят зарплату, – говорит Саймон Рэттл. – Мы – постоянная группа музыкантов, но нам платят только за выступления. При этом в большинстве европейских оркестров, то есть за очень редкими исключениями, платят зарплату, на которую они могли жить. Нам же пришлось изыскивать возможности, искать дыры в законе... Очень трудно сейчас в стране, которая не поддерживает культуру финансово, как это делают в большей части Европы.

После длительных переговоров между Лондоном и Парижем оркестр всё же получил разрешение приехать из Великобритании во Францию на фестиваль в Экс-ан-Провансе, но с условием, что музыканты по прибытии проведут несколько дней в самоизоляции.

– Для нас это настоящее чудо – отправиться на такой замечательный фестиваль, который я хорошо знаю, – продолжает Саймон Рэттл. – И оркестр тоже хорошо его знает. А исполнять такую оперу, как «Тристан и Изольда» Вагнера – это теперь просто предел мечтаний.

Экс-ан-Прованский оперный фестиваль продлится до 25 июля. Лондонский симфонический оркестр будет исполнять на нём четырёхчасовую оперу Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» со 2 по 14 июля.