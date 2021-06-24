Франция: каннабидиол в законе

Продажа содержащегося в конопле каннабидиола (КБД) в любой его форме во Франции отныне законна. Главное условие: продукт должен быть произведён в ЕС и по действующим там нормам.

Это следует из решения Кассационного суда страны, который отменил обвинительный приговор предыдущей инстанции, вынесенный одному владельцу магазина, торговавшего бутонами каннабиса.

Жан-Батист Берри, совладелец магазина Chanvrier Francais:

"Во Франции существовал старый указ, в котором говорилось, что продавать стебель и лист можно, а цветок - нет. Европейский суд постановил, что цветок не может быть запрещён, потому что он в списке товаров для свободного обращения в Шенгенской зоне. Наши умозаключения подтвердились. Но до решения Кассационного суда Франции этот вопрос был в серой правовой зоне".

Николя Беаз, местный музыкант и заказчик:

"Это очень хорошо, потому что, наконец, на этом уровне у нас широкий взгляд на вещи. Они поняли, что это не обязательно наркотик, а способ управлять собой иначе, чем при помощи лекарств, произведённых фармгигантами. Можно отойти от этой системы и применять коноплю, каннабидиол как сердство, которое может легко и просто помочь".

Благодаря решению Кассационного суда, порядка 200 французских производителей, переработчиков и дистрибьюторов каннабиса теперь могут образовать целый промышленный сектор КБР. На сегодняшний день, примерно 90% продаваемой продукции на основе конопли импортируется, в частности - из Бельгии, Швейцарии и Люксембурга.