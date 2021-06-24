На саммите ЕС: ЛГБТ, мигранты, Россия

Темой эмоциональных дискуссий на встрече глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе стал принятый в Венгрии закон, который, по их мнению, направлен против ЛГБТ-сообщества. 17 стран-членов заявили в письме, что ЕС должен продолжать борьбу против дискриминации геев и лесбиянок. Премьер-министр Виктор Орбан утверждает, что этот закон не направлен против гомосексуалов. Но его коллега из Нидерландов пригрозил Венгрии исключением из ЕС:

"Мы поставим венгров на колени, - сказал Марк Рютте. - Они должны разделить с нами ценности Евросоюза".

Закон, одобренный венгерским парламентом, запрещает пропаганду гомосексуальности и изменения пола среди несовершеннолетних. Премьер-министр Люксембурга считает, что им надо помогать сориентироваться:

«Многие молодые люди совершают самоубийство из-за того, что они не принимают себя такими, какими они созданы, - сказал Ксавье Беттель. - Недопустимо осуждать на национальном уровне людей за то, что считается ненормальным и опасным для молодых людей. Мы имеем дело с непониманием того, что быть геем - это не выбор, но зато нетерпимость — это результат выбора. Я останусь нетерпимым к нетерпимости».

Но в официальной повестке дня саммита на первом месте осталась миграция. Лидеры ЕС призывали наладить партнерские отношения со странами, из которых бегут люди. Многие выступали за возобновление финансовой помощи Турции за то, что она принимает обратно нелегалов, пробравшихся в Грецию, и удерживает у себя беженцев. Канцлер Австрии призывать рассматривать заявления на убежище на дальних подступах к Евросоюзу: .

"Мы полностью поддерживаем установленный порядок размещения беженцев в их регионе, Австрийская Республика выступает за то, чтобы получить защиту Евросоюза можно было и за его пределеми, - сказал Себастьян Курц. - Если Европейская Комиссия теперь направит дополнительные деньги на эти усилия, это будет уместно".

На саммите много говорили об отношениях между ЕС и Россией после того, как в среду руководители Франции и Германии Макрон и Меркель неожиданно для других предложили организовать переговоры с президентом Путиным. Эту идею не одобрили Нидерланды, страны Балтии и Польша.