Евросоюзу предложено провести саммит с Россией

Главы государств и правительств Евросоюза собираются в Брюсселе в последний раз перед летними отпусками. Лидеры уделяют большое внимание теме, которой вообще нет в повестке дня встречи — это венгерский закон, направленный, как они считают, против ЛГБТ-сообщества. Премьер-министр Венгрии считает иначе:

«Речь идёт не о гомосексуалах, - сказал Виктор Орбан. - Этот закон позволит родителям решить, какое половое воспитание получат дети, принадлежащие исключительно им. Это закон о праве выбора отцов и матерей".

Официально же встреча в верхах в основном посвящена международным делам, в первую очередь, отношениям ЕС с Турцией и Россией. Лидеры рассматривают предложение провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Его выдвинули Франция и Германия под впечатлением американо-российского саммита в Женеве. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель считают, что такой прямой контакт помог был улучшить отношения между двумя близкими торговыми партнерами — ЕС и РФ. Но идею критикуют страны Балтии.

«Меня, как премьер-министра Латвии, беспокоит отсутствие для этого условий, - сказал Кришьянис Кариньш. - Если мы, европейские лидеры, хотим начать диалог с Россией, нам нужно, чтобы определенные шаги были сделаны и с российской стороны».

Лидеры ЕС обсудят также восстановление после пандемии. Они договоряться о возобновении международных поездок своих граждан, имеющих сертификаты об отсутствии у них коронавируса. Однако Германии и ряд других стран требуют строже проверять пассажиров ввиду распространения новых штаммов.

«Нас очень тревожит вариант "Дельта", - сказала Меркель. - Я предлагаю действовать ещё более скоординированно, особенно когда люди прибывают из регионов, где свирепствует этот вариант».

Участники саммита затронут и проблему миграции, но вряд определят пути её решения. В то же время они утвердят новую финансовую схему помощи Турции в обмен на то, что она удерживает у себя беженцев и принимает нелегалов, возвращённых из Греции.