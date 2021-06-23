Катар использует уникальные технологии для защиты пассажиров

Сейчас невозможно представить себе отрасль, более пострадавшую от COVID-19, чем сектор авиаперевозок: прекращение полетов, сокращение тысяч рабочих мест, самый тяжелый кризис в истории авиаотрасли. Но несмотря на это Катарские авиалинии не прекращали летать.

Главный исполнительный директор Катарских авиалиний и председатель альянса One World Акбар Аль-Бакер считает, что "пострадала не только авиационная промышленность, вся экономическая структура земного шара была уничтожена этим невидимым врагом - коронавирусом. Важно понимать, что COVID-19 останется с нами надолго, и людям нужно будет изменить свои привычки и поведение, чтобы вернуться к нормальному образу жизни".

Пережить "коронавирусную бурю"

По мнению Аль-Бакера, "в каждом бизнесе есть два важных фактора: вы должны рисковать и быть решительными. И в том, и в другом случае Катарские авиалинии продемонстрировали устойчивость своей работы".

Во время "коронавирусной бури" "мы не прекращали полеты, в начале пандемии мы перевезли 3,1 миллиона человек, доставили их домой, к близким. Мы не закрывали хаб, сегодня мы - глобальное связующее звено для людей".

Акбар Аль-Бакер, главный исполнительный директор Катарских авиалиний euronews

Говоря о стратегии компании на ближайшие 12 месяцев Аль-Бакер, отметил, что необходимо постоянно пересматривать операционные стратегии и схемы, так как "каждый день в короткие сроки страны сообщают о закрытии своих аэропортов и своих границ".

Мы очень солидные конкуренты, и люди должны знать, что мы всегда найдем способы вести свой бизнес по максимуму, мы должны быть уверены, что используем все возможности для бизнеса. У нас есть сильная команда в авиакомпании, и это заслуга всей моей команды и, самое главное, народа Катара, который поддерживает авиакомпанию Акбар Аль-Бакер главный исполнительный директор Катарских авиалиний

Уникальные технологии в аэропорту Хамад

Это один из самых взаимосвязанных хабов в мире. Несмотря на пандемию, активность в международном аэропорту Хамад только растет. Он первым и единственным на Ближнем Востоке и в Азии получил 5-звездочный рейтинг безопасности COVID -19 от Skytrax.

60% населения мира находится в пределах 8 часов лета от Катара. Бизнес-путешественники сталкиваются с некоторыми из самых передовых технологий не только в воздухе, но и на земле. Одна из них - умные скрининг-шлемы, которые проверяют всех пассажиров с помощью инфракрасного тепловизора, искусственного интеллекта и дополненной реальности.

Скрининг-шлемы для выявления возможных переносчиков COVID-19 euronews

Дезинфицирующий робот излучает ультрафиолетовые лучи в зонах с интенсивным движением, чтобы уменьшить количество вирусов и бактерий. И все путешественники должны предъявить полностью вакцинированному персоналу аэропорта свое мобильное медицинское приложение.

Дезинфицирующий робот в аэропорту Дохи euronews

Регистрация осуществляется бесконтактно с использованием технологии happy hover. На борту система УФ убивает болезнетворные микроорганизмы. Системы фильтрации воздуха с фильтрами HEPA.) удаляют почти 100% вирусных и бактериальных загрязнений из рециркулируемого воздуха.

Ни одна отрасль промышленности не была готова к последствиям этой глобальной пандемии, но для авиационного сектора это еще более сложная задача, и в это крайне нестабильное время лишь немногие могут сказать, что сделали все возможное для спокойствия пассажиров.

Несмотря на положительную динамику и постепенный выход из пандемии, аналитик Саймон Колдер считает, что авиасектор еще не скоро полностью восстановится.