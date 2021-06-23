Каталонские сепаратисты вышли на свободу

Девять помилованных лидеров каталонских сепаратистов вышли на свободу в среду.

Они провели в заключении больше трёх лет за организацию в 2017 году референдума о независимости автономии, который Мадрид признал незаконным.

В числе освобождённых - бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас и экс-спикер парламента реагиона Карме Форкадель. Их встречали многочисленные активисты сепаратистского движения и глава Женералитета Пере Арагонес.

Декрет о помиловании политиков с лишением их права занимать госдолжности правительство Испании одобрило накануне. Что вызвало негодование правых сил.

Пабло Касадо, лидер Народной партии:

"Ответьте народу, почему вы нарушили свою клятву защищать национальное единство и равенство между испанцами?"

Педро Санчес, премьер-министр Испании: "Это смелое решение. Эта мера предназначена для того, чтобы исправить положение. Она будет способствовать сплочённости, устранению территориальных и политических разногласий. И это имеет основополагающее значение для укрепления единства в Каталонии".

Оппозиция требует от Педро Санчеса уйти в отставку и готовится обжаловать решение о помиловании в Верховном суде.

А лидеры сепаратистского движения призвали испанского премьера сделать ещё один шаг к примирению с Каталонией - дать добро на проведение референдума о самоопределении наподобие того, который состоялся в Шотландии в 2014 году.