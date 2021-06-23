Пик жары в Москве ожидается 24 июня

В центральных областях европейской части России в ближайшие дни ожидается пик жары. В регионах Центрального федерального округа будет наблюдаться высокий и опасный индекс ультрафиолетового излучения, предупреждают синоптики.

В Москве в среду был побит температурный рекорд сто двадцати летней давности - плюс 34,8.

Людмила Паршина, метеоролог: "Над нами устойчивый антициклон. В его цирукляцию поступает очень жаркий воздух из районов Средней Азии. Солнце высокое, облачности никакой нет. Пик жары для центральных областей придется на 24 июня. Ожидаем в Москве 35-37 градусов".

Аномальная жара доставляет горожанам немало трудностей. Многие ищут спасения у воды.

"Лежим на травке, поливаем себя водичкой", - говорит отдыхающая на пляже девушка.

Ей вторит другая: "Городской загар лучше морского потому что он долго держится".

"Чего дома сидеть. Надо на пляж ходить. Я - фанат пляжа", - соглашается мужчина.

МЧС каждый день рассылает предупреждения с просьбой не выходить из дома в самые жаркие часы, пить воду и следить за артериальным давлением.