Новый Саммит ЕС: мигранты, Турция, Россия

Начинающийся в четверг саммит Евросоюза посвящён в первую очередь вопросу миграции. Лидеры, очевидно, договорятся и дальше платить Турции за то, что она принимает беженцев и забирает обратно нелегалов из Греции. Брюссель также обещает Анкаре участие в обновленном таможенном союзе.

На турецкой территории находится 3 млн иностранцев, стремящихся добраться до Европы. Канцлер Германии Ангелы Меркель напомнит, что им нужно оказывать помощь. Бывший посол ЕС в Турции предвидит большие торги:

«Мы можем увидеть некоторый прогресс в финансировании лагерей для сирийских беженцев, хотя найти для них деньги будет сложно, - сказал Марк Пьерини. - Но в остальном я вижу выжидательную позицию, вопреки тому, что заявило в последние пару дней турецкое руководство. Оно надеется, например, что таможенный союз заработает без предварительных условий. Но Евросоюз требует соблюдения законов, потому что бизнес, будь то трейдеры, инвесторы или банкиры, хотят участвовать в честной игре по правилам".

На рабочий ужин глав государств и правительств ЕС будет предложено обширное меню из других тем. Наиболее подробно они обсудят стратегические отношения с Россией. В последние годы происходит её сближение с Турцией, которая, к недовольству Брюсселя, закупила у неё системы противовоздушной обороны С-400. Рукодство ЕС с ревностью следит за встречами президентов Эрдогана и Путина.

«Это крупный геополитический сдвиг, который обязывает союзников по НАТО, а точнее, европейские страны и США, пересмотреть свои меры обеспечения безопасности в Восточном Средиземноморье и на Черном море, - продолжал сотрудник Центра Карнеги-Европа. В результате уже появился новый объект американских военно-воздушных сил в Румынии, расширены военно-морские базы в Греции, куда переброшено также больше боевой авиации. Сделаны новые закупки оружия из США и Франции. Эти действия является прямым ответом на позицию России ».

Лидеры ЕС выразят озабоченность по поводу распространения новых штаммов коронавируса. Но они хотят завершить встречу в Брюсселе на позитивной ноте, объявив о возобновление международных путешествий для тех, кто принял меры предосторожности и не заразит других.