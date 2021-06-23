Лидеры Евросоюза обсуждают на этой неделе состояние его отношений с Россией. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже изложил основные пункты. Корреспондент Euronews Андрей Бекетов попросил проанализировать их в Брюсселе постпреда России при ЕС Владимира Чижова.

Чижов: Я не могу сказать, что мне приятно читать это сообщение. Вместо того, чтобы предлагать определенный позитивный сдвиг в наших отношениях, который давно назрел, оно как бы укрепляет негативную тенденцию, которую мы наблюдаем в последнее время в наших отношениях.

Euronews: Давайте подробнее рассмотрим эту стратегию в отношений с Россией. EС использует для этого три глагола: противодействовать, сдерживать и взаимодействовать. Попытается ли Кремль избежать противодействий за нарушения прав человека?

Чижов: Эту триаду можно объяснить только как выражение диалектического подхода. ЕС не должен руководствоваться определенными лозунгами, высеченными в камне. Потому что наши отношения развиваются.

Euronews: В частности, Брюссель хочет сдерживать попытки Москвы подрывать интересы Европейского Союза.

Чижов: Сдерживание в чем и как? Это шаг в тупик, потому что он не даёт позитивной повестки дня в отношениях с моей страной. И я бы сказал, что это плохо для международной политики, потому что мы продолжаем рассматривать Европейский Союз как важный элемент на мировой политической сцене, на мировой экономической арене, и как один из полюсов в нашем многополярном мире.

Euronews: Президент Байден посетил Брюссель и сказал Европе, что Америка вернулась ...

Чижов: Россия вернулась, и вернулась довольно давно. Игнорирование России или попытки изолировать Россию никогда никому не помогали на протяжении веков.

Euronews: Европейский Союз также использует глагол «взаимодействовать» с Россией. Это третий глагол в триаде. Какие сферы взаимодействия вы видите?

Чижов: Это сферы здравоохранения, борьбы с пандемией...

Euronews: Вы надеетесь, что вакцина "Спутник V" будет одобрена в ЕС?

Чижов: Это будет единственный логичный результат всех усилий, предпринимаемых в этом направлении.