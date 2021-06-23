Расклад политических сил в Евросоюзе после "брексита"

23 июня 2016 год большинство граждан Великобрании проголосовали за её выход из Европейского союза. ЕС потерял не просто одного из своих 28 членов. Соединённые королевство — развитая и богатая страна, колыбель промышленной революции и парламентской демократии, оплот Запада и мост с Америкой, очаг науки и культуры.

«Много стран, малые и средние cтраны потеряли не столько модель для подражания, сколько своего предпочтительного партнёра внутри ЕС, страну, которая разделяет их взгляды на экономическое сотрудничество и международную торговлю. Так воспринимали Великобританию, например, Нидерланды и Северная Европа, - сказал брюссельский историк Эрик Морис. - Но потерю понесли также страны Центральной и Восточной Европы. Им пришлось переосмыслить свою позицию внутри ЕС и свою связь с Берлином, Парижем и Брюсселем ».

Великобритания рассматривалась как противовес французско-немецкой оси. Не даром генерал и президент Шарль Де Голль возражал против её вступления в Евросоюз, а позднее премьер-министр Маргарет Тэтчер предупреждала о чрезмерном усилении Германии в случае её воссоединения. Соединённому Королевству, состоящему, как мы видим по футбольным чемпионатам, из самостоятельных наций, было тесно внутри союза Европейского.

В итоге в январе 2020 года членство Великобритании в ЕС закончилось. Остальные стали заполнять образовавшийся политический вакуум. Так, флаг либерального лидера подхватили Нидерланды.

"Ещё до референдума Соединённое Королевство, по сути, лишь частично состояло в ЕС, оно не была членом Шенгенской зоны свободного передвижения и еврозоны. Поэтому его не слишком затронули в последние годы миграционный кризис и проблемы с общей валютой, - сказала брюссельский корреспондент газеты Guardian Дженнифер Ранкин. - Великобритания не втянулась в острые споры о том, сколько впускать мигрантов и как предоставлять убежище. Она смогла оставаться в стороне или участвовать лишь на периферии этих дебатов".

Не исключено, что после “брексита» продолжится распад Евросоюз, хотя пока признаков этого не видно. Но на вступление в него стоит очередь из балканских стран. В любом случае, географический центр ЕС уже сместился на юго-восток.