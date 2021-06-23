В странах еврозоны в результате пандемии в прошлом году потеря рабочих мест среди мужчин более существенной, чем среди женщин. Об этом говорят данные исследования европейского центрального банка, которые стали сюрпризом для экспертов, ожидавших, что кризис скажется на женщинах сильнее, так как многие из них заняты в сферах, наиболее пострадавших от последствий локдаунов и ограничений.

К концу года на рынке труда в регионе стало на три миллиона работников меньше. В целом на мужчин пришлось более 60% потерянных рабочих мест, в основном это сфера оптовых и розничных продаж. Женщины по большей части потеряли работу в отрасли услуг.

За этот период рабочих мест лишились 1,9 млн мужчин и 1,2 млн женщин. В исследовании ЕЦБ отмечается, что женщинам было проще найти новую работу, а гендерный разрыв на рынке труда сократился.