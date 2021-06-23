Инцидент у Крыма: британский посол будет вызван в МИД России

Военный атташе Великобритании был вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом вблизи Крыма. Ранее российская сторона заявила, что британский эсминец "Дефендер" нарушил границу в Черном море, зайдя в территориальные воды в районе мыса Фиолент на 3 км, и военные были вынуждены открыть по его курсу предупредительный огонь, выпустив четыре осколочно-фугасные авиабомбы.

"Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством. Также хотела бы сообщить, что в министерство иностранных дел нашей страны будет вызван британский посол", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В то же время в Лондоне заявляют, что все было совсем не так.

"Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом, - отметили в британском военном ведомстве. - Мы полагаем, что россияне проводили учебные стрельбы в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на "Дефендер", и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы".

Ранее в июне Королевский военно-морской флот заявил, что "Дефендер" "отделился" от своей ударной группы, участвовавшей в операции НАТО в Средиземном море, чтобы выполнить "свой собственные задачи" в Черном море.

На произошедшее отреагировали и в Киеве. В Минобороны Украины назвали инцидент с применением оружия нарушением Россией международного права. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил в своем Twitter об "агрессивных и провокационных действиях России" и существующей угрозе "оккупации и милитаризации Крым". Он призвал к "качественно новому взаимодействию НАТО с Украиной в Черном море.

В Киеве заявляют, что "Дефендер" был задействован в совместной тренировке бойцов сил специальных операций Украины, Великобритании и США. С 28 июня по 10 июля в Черном море пройдут совместные учения военных Украины и НАТО.