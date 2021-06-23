Никарагуа: сошедшие с дистанции

В Никарагуа арестован пятый за месяц кандидат в президенты страны. Сообщается, что журналист Мигель Мора Барберена задержан по обвинению в антигосударственной деятельности.

Барберена сошел с дистанции вслед за 4 другими оппозиционными кандидатами, это - журналистка Кристиана Чаморро, бывший дипломат Артуро Круз, политолог Феликс Марадиага и экономист Хуан Себастьян Чаморро.

Правозащитники обеспокоены. Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека, заявила: "Со времени последнего доклада по Никарагуа 23 февраля наше ведомство отмечает тревожное ускоренное ухудшение ситуации с правами человека. Это сокращает шансы населения полностью реализовать свои политические права на выборах 7 ноября. Я призываю правительство Никарагуа срочно изменить курс действий, который оно проводит на фоне избирательной кампании. Это подразумевает, как минимум, немедленное освобождение всех произвольно задержанных лиц, прекращение всех актов преследования инакомыслящих, восстановление прав и свобод, которые делают возможным свободный, заслуживающий доверия и справедливый избирательный процесс".

В последние месяцы фигурантами уголовных дел стали 15 оппозиционеров.

Хосе Мигель Виванко, директор Human Rights Watch по Северной и Южной Америке, присоединяет свой голос в защиту оппозиции Никарагуа: "Нужно добиться прекращения этих злоупотреблений, преломить сложившуюся ситуацию и, конечно, добиться освобождения всех тех, кто был произвольно задержан", - считает он.

В ноябрьских выборах участвует и президент Даниэль Ортега, бессменный лидер Никарагуа с 2007 года. Его обвиняют в отстранении политических конкурентов, людей изолируют в том числе и с опорой на недавний закон об иностранных агентах.