Правительство Испании помиловало сепаратистов

Правительство Испании одобрило помилование девяти политиков и активистов, приговорённых к тюремному заключению за причастность к проведению референдума о независимости Каталонии. Премьер-министр страны Педро Санчес отметил, что речь идёт о стремлении восстановить гармонию:

– Правительство Испании приняло такое решение, поскольку оно является лучшим для Каталонии, лучшим для Испании и наиболее соответствует духу гармонии и мирного сосуществования испанской Конституции. От тех, кого касается помилование, не требуют отказаться от своих идей. Мы этого не ожидаем. Те, кто оказался в тюрьме, были наказаны не за идеи, а за действия, противоречащие демократическим законам.

Помилование не отменяет ни присуждённых штрафов, ни лишения права занимать государственные должности и не снимает судимости. Оно будет отозвано в случае совершения новых преступлений в ближайшие несколько лет. Теперь все документы будут направлены в Верховный суд, который должен дать согласие на немедленное освобождение девяти человек.

Решение правительство вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Правые партии уже заявили, что оспорят решение властей в Верховном суде. Но сначала им потребуется доказать, что они являются в этом процессе потерпевшей стороной.