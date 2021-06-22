Загадочное дело Омара Раддада будет пересмотрено. Соответствующее ходатайство намерена подать защита марокканца. Согласно данным последней экспертизы, отпечатки пальцев, найденные 30 лет назад в Мужене на месте убийства богатой наследницы Гислен Маршаль, не принадлежали садовнику, осужденному по этому делу на 18 лет тюремного заключения.

Тогда решение суда основывалось в первую очередь на том, что на двух дверях подвала, где была обнаружена жертва, было надписано ее кровью "Omar m'a tuer" и "Omar m'a t" ("Омар меня убить" - по-французски с ошибкой - прим.ред.). Но в ноябре 2015 года с тех же дверей и стропила эксперты сняли отпечатки пальцев, которые, как выяснилось, принадлежали четырем различным мужчинам, но не Раддаду. Более того, удалось собрать около тридцати следов ДНК, в том числе в крови, послужившей чернилами для надписей, - также неизвестных. Ни один из них не указывает и на кого-либо из родственников женщины - такова была одна из версий следствия.

По словам адвоката Сильви Ноахович, это прямое доказательство того, что указывающая на Раддада улика - дело рук настоящих убийц: "Благодаря новым элементам, обнаруженным со времени последнего решения об отказе в пересмотре (в 2002 году: вплоть до 2014-го года французское законодательство не позволяло пересмотр окончательного приговора в подобных делах - прим.ред.), правда о невиновности Омара Раддада восторжествует. Мы в этом глубоко убеждены", - говорится в заявлении защиты.

Данная информация послужила причиной для возобновления расследования прокуратурой Ниццы шесть лет назад. Но о содержании доклада судмедэкспертов стало известно лишь сейчас.

Приговоренный в 1994 году к 18 годам тюремного заключения без возможности обжалования приговора Омар Раддад провел в тюрьме в общей сложности более семи лет. После чего он был помилован президентом Жаком Шираком. что не равносильно отмене приговора или признанию его невиновным в убийстве, чего он действительно хочет добиться до сих пор.

Дело Омара Раддада получило широкий общественный резонанс. В 2011 году режиссер Рошди Зем даже снял по нему фильм.