В ЕС осуждают венгерский закон как направленный против ЛГБТ

Принятый в Венгрии закон о запрете "пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних осудили 13 стран Евросоюза (Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Испания и Швеция). Заявление об этом было подписано в Люксембурге на заседании Совета по общим делам ЕС.

В документе закон описывается как «вопиющая форма дискриминации и стигматизации в отношении ЛГБТКИ из-за их сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения».

Новый закон, одобренный венгерским парламентом, запрещает изображать гомосексуализм, а также поощрять несовершеннолетних на изменение пола под предлогом борьбы с педофилией.

Бельгийский ЛГБТИ-активист ожидает от стран-членов ЕС дальнейших действий против Будапешта:

"Я звонил нашему премьер-министру, чтобы он связался с крупными компаниями, имеющими коммерческие интересы в Венгрии, - сказал Реми Бонни. - Пусть обратиться к бельгийским и голландским банкам, к производителями автомобилей в Германии, чтобы они использовали свое экономическое и финансовое влияние на Венгрию и убедят её правительство отменить этот закон".

Венгрия отрицает, что новый закон направлен против геев и лесбиянок. Она настаивают, что цель закона - оставить любые гендерные вопросы исключительно на усмотрение родителей. Венгерский министр иностранных дел осудил вмешательство Евросоюза в том, что он назвал внутренним делом страны:

«Я не хочу допустить, чтобы однажды мой сын вернулся домой из школы, где его обработала пропаганда, и я не хочу, чтобы он сталкивался с этим до 18 лет, - сказал Петер Сиярто журналистам. - Брошен вызов нашему образу мысли. Этот вопрос входит в национальную компетенцию, которую не следует оспаривать. И ещё мой совет: прочтите закон и не распространяйте фейковые новости о нём".

Венгрия уже подвергается дисциплинарной процедуре по статье 7 Договора о Евросоюзе за нарушение верховенства права. Брюссель решает, не следует ли подвести под эту статью и новый закон.