Победа сборных Англии и Хорватии

Третий тур группового этапа чемпионата Европы по футболу завершился двумя матчами в Лондоне и Глазго.

Команда Англии обыграла сборную Чехии со счетом 1:0. На 12-й минуте встречи, состоявшейся на лондонском стадионе "Уэмбли" мяч в ворота соперника забил нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг. Англичане набрали семь очков и заняли первое место в таблице группы D.

На стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго хорваты обыграли шотландцев со счетом 3:1. Первый гол на 17-й минуте забил полузащитник Никола Влашич, на 62-й минуте команду вывел вперед полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич, а на 77-й минуте преимущество хорватов увеличил полузащитник Иван Перишич. Хорватия с четырьмя очками заняла второе место в таблице.

Таким образом Англия и Хорватия выходят в 1/8 финала турнира. Ранее в плей-офф также вышли сборные Италии, Уэльса, Швейцарии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Австрии, Швеции, Франции.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.