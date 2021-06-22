Австралия и ЮНЕСКО поссорились из-за рифа

Австралия обещает опротестовать рекомендации Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, который предложил добавить Большой Барьерный риф в список объектов, находящихся в опасности. В проекте постановления эксперты ЮНЕСКО отметили, что "долгосрочные перспективы экосистем рифа ухудшились от "плохих" до "очень плохих"".

Министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей считает выводы беспочвенными: "Это решение было принято, как я уже сказала, без надлежащей процедуры, а лишь на основе кабинетного анализа. В нем даже не задействована самая свежая информация - данные Австралийского института морских наук, которые отражают действительно весомую работу по восстановлению рифа".

Речь идет о самой большой экосистеме в мире, ее протяженность в океане превышает 2,5 тысячи километров. Это - настоящая природная сокровищница, здешние острова, лагуны, кораллы и рыбы являются главной достопримечательностью Австралии. Большой Барьерный риф значится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь эксперты организации хотят изменить его статус, признав "находящимся в опасности".

Многие океанологи и защитники окружающей среды согласны. Ученые говорят, что наблюдают симптомы "страдания" и обесцвечивания кораллов на протяжении длительного времени.