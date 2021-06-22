Фестиваль в Анси: блестящие перспективы

Анси – это не только фестиваль анимации, но и кинорынок для динамично развивающегося сектора и процветающей индустрии. Сюда съезжаются как независимые производители, так и представители крупных платформ и американских студий. В этом году здесь было представлено 639 проектов из примерно 100 стран, включая Люксембург:

– Конечно, сюда нельзя не приехать, ведь мы европейцы и должны защищать свой кинематограф, – считает Николь Янс из кинофонда «Люксембург». – Для нас речь идёт, само собой, о совместном производстве. 30% выделяемых нами средств идёт на поддержку анимации. Мы предоставляем множество различных типов поддержки – целый арсенал.

Не из всех стран была возможность сюда приехать, и тогда контакты осуществлялись в интернете. Почётный гость фестиваля – Африка, которой открывается возможность установить международные связи. Говорит Фрэнсис Юшау Браун, творческий директор:

– Мы благодарны Анси за эту предоставленную нам специальную платформу, где можно продемонстрировать то, что мы делаем в Африке. Это позволило нам вступить в контакт с некоторыми гигантами отрасли и показать им, что мы умеем, чтобы сотрудничать, продолжать работать и получать финансирование.

По словам директора фестиваля MIFA Вероник Энкреназ, подобный формат, когда мероприятие частично проводилось онлайн, никак не помешал контактам между профессионалами. Напротив, они стали более интенсивными, чем в предыдущие годы:

– Сегодня мы видим, что профессионалы действительно ожидали многого. Это укрепляет наше стремление оказывать им содействие, притом, что наш подход в этом плане не изменился с 1985 года, когда прошёл самый первый фестиваль. Мы помогаем профессионалам, которые приезжают сюда, чтобы встречаться, продолжать обмен мнениями, готовить будущие проекты, обсуждать совместное производство. Все были счастливы снова встретиться после годичного перерыва.

Перспективы Фестиваля анимации в Анси выглядят блестяще, во многом благодаря появлению потоковых платформ, ставших главными потребителями кинопродукции, а также талантливым кинематографистам Европы, способным удовлетворить спрос.