Вейкборд покоряется смелым

Время разминки на берегу Омского озера в Будакаласе примерно в 15 км от Будапешта. Среди лихих вейкбордистов есть и инвалиды, и слабослышащие. Но многие здесь умеют выполнять такие трюки, которые сложны и для совершенно здоровых людей. Одному из них 81 года, в молодости он потерял пальцы ног, обморозив их во время службы в армии. А у Роберта Матрая - искусственная ступня. Он жалеет, что не начал заниматься вейкбордингом раньше.

"Когда я нахожусь здесь, я словно получаю заряд, - говорит Роберт, - и иду на работу счастливым человеком".

Люди с ограниченными физическими возможностями могут заниматься этим видом спорта, используя так называемый сидячий вейкборд, который разработан с учётом их особых потребностей. Один венгерский вейкбордист увидел такие в Хорватии несколько лет тому назад, привёз с собой и собрал желающих, чтобы попробовать. Среди них была и Кристи Леринц. Теперь она президент ассоциации Diswake Association, созданной в 2015 году.

"Я думаю, что очень важно развивать этот вид спорта, - говорит Кристи, - он помогает повысить выносливость и способствует интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Ведь когда человек с ограниченными возможностями попробует этот экстремальный вид спорта и расскажет о своём опыте на рабочем месте, скажет своим друзьям, что он заниматся вейкбордингом, все будут удивлены, и это вызывет большой интерес. Это помогает наладить общение между людьми".

Главный тренер Омского спортивного общества Петери Кресак говорит, что в таких тренировках черпают силы не только гонщики, но и те, кто с ними работает:

"Это такой стимул работать с ними, иметь с ними дело, это даёт вам настрой на весь день. Когда вы видите, что они преодолевают, видите их готовность идти на риск, то все остальные проблемы кажутся вам по сравнению с этим такими незначительными".

Нора Шенуда, Euronews:

"Вейкборд - сложный вид спорта, особенно для людей с инвалидностью. Но это отличный опыт".

Спортивное снаряжение стоит дорого, поэтому ассоциация Diswake Association будет благодарна тем, кто захочет ей как-то помочь:

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