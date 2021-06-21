Личинки и их роль в циркулярной экономике

В прудах экспериментальной рыбной фермы в Мукочине, на востоке Польши, сотни осетровых получают особый рацион, состоящий из белков личинок и насекомых.

Матеуш Равски - зоотехник и участник HiProMine, европейского проекта, который разрабатывает инновационные технологические решения путем производства белка из личинок. Для участников проекта насекомые - это ответ на растущий спрос на белок в кормах для животных.

Когда мы используем рыбную муку - самый популярный источник белка в аквакультуре, нам все равно приходится ловить рыбу. На каждый килограмм рыбной муки – приходится четыре килограмма рыбы. Чтобы не нанести вред окружающей среде и диким популяциям, нам нужны новые источники белков для рыбы, которые в будущем станут пищей для людей Матеуш Равски ученый, участник HiProMine

В двух часах езды на восток, на другой аквакультурной ферме (в Конине) осетровые также питаются белками насекомых из лабораторий HiProMine. Для развития личинкам требуется от 2 до 8 недель. В это время они питаются биологическими отходами. Им нужно очень мало воды (а их экскременты можно использовать в качестве удобрений). Самая технологическая часть HiProMine - хорошо охраняемый секрет и подтверждена примерно 20 патентами.

Общий бюджет проектов под руководством HiProMine составляет 12,5 миллионов евро, 68% из которых финансируется фондом Европейской политики сплочения.

Здесь биопереработка в сочетании с технологиями способствует циркулярной экономике.

Особое внимание мы уделяем поиску альтернативных источников белка для устойчивого сельского хозяйства, а также сокращению отходов и переработке Анна Анджейевска координатор проекта HiProMine

1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/ 1 2 Bello, Camille/

В этом регионе Польши не только осетровые питаются насекомыми. На экспериментальной птицефабрике Бартош Кирончик также занимается исследованиями воздействия белков личинок на мышцы и рост птиц.

Мы можем полностью заменить пищевой жир, соевое масло, пальмовое масло и жир домашней птицы, добавив или полностью заменив его жиром черной львинки* - наиболее распространенной личинки в промышленных масштабах в Европе Бартош Кирончек ученый, проект HiProMine

*Черная львинка - вид двукрылых из семейства львинок.

Этот европейский проект - часть "Нового зеленого курса", который направлен на борьбу с финансовым кризисом и изменением климата с помощью инициатив по экологической устойчивости.