Личинки и их роль в циркулярной экономике
В прудах экспериментальной рыбной фермы в Мукочине, на востоке Польши, сотни осетровых получают особый рацион, состоящий из белков личинок и насекомых.
Матеуш Равски - зоотехник и участник HiProMine, европейского проекта, который разрабатывает инновационные технологические решения путем производства белка из личинок. Для участников проекта насекомые - это ответ на растущий спрос на белок в кормах для животных.
В двух часах езды на восток, на другой аквакультурной ферме (в Конине) осетровые также питаются белками насекомых из лабораторий HiProMine. Для развития личинкам требуется от 2 до 8 недель. В это время они питаются биологическими отходами. Им нужно очень мало воды (а их экскременты можно использовать в качестве удобрений). Самая технологическая часть HiProMine - хорошо охраняемый секрет и подтверждена примерно 20 патентами.
Общий бюджет проектов под руководством HiProMine составляет 12,5 миллионов евро, 68% из которых финансируется фондом Европейской политики сплочения.
Здесь биопереработка в сочетании с технологиями способствует циркулярной экономике.
В этом регионе Польши не только осетровые питаются насекомыми. На экспериментальной птицефабрике Бартош Кирончик также занимается исследованиями воздействия белков личинок на мышцы и рост птиц.
*Черная львинка - вид двукрылых из семейства львинок.
Этот европейский проект - часть "Нового зеленого курса", который направлен на борьбу с финансовым кризисом и изменением климата с помощью инициатив по экологической устойчивости.