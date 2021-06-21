Торгового мира между ЕС и США пока нет

На брюссельской встрече в верхах на прошлой неделе Евросоюз и США торжественно провозгласили начало новой эпохи торгового сотрудничества. Это стало возможным при президенте Байдена, которого, в отличие от его предшественника, не считают изоляционистом.

Обе стороны дали высокую оценку своему соглашению о приостановке действия пошлин, взаимно введённых за субсидии крупнейшим в мире производителей самолетов Airbus и Boeing.

Однако участники саммита просто заморозили на пять лет сбор тарифов общим объёмом 10 млрд евро за вина из ЕС и табака из США. Представитель европейских производителей Аксель Эггерт призывает поскорее завершить этот спор на общее благо:

«Я считаю, что двум большим торговым блокам необходимо сосредоточиться на переговорах и находить решения. Нельзя продолжать в том же духе в следующем десятилетии».

ЕС и США не добились существенного прогресса в разрешении другого конфликта, из-за которго пострадали европейские экспортёры стали и алюминия.

Администрация Трампа использовала закон от 1962 года. Этот пережиток холодной войны дал США основание вводить пошлины по соображениям национальной безопасности.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что эти тарифы будут отменены за полгода:

«Теперь мы создали пространство для манёвра, чтобы найти решение. Для этого мы приостанавливаем контрмеры ЕС на шесть месяцев. Это даёт нам возможность сесть и обсудить проблему подробнее, чтобы найти решение».

Однако внутриполитический климат в Вашингтоне в преддверии выборов Конгресс в следующем году не благоприятствует отмене всех протекционистских мер, которая может нанести ущерб американским производителям и рабочим.

Якоб Киркегор из Германского фонд Маршалла (США) предполагает, что европейцы выдают желаемое за действительное:

«Сталь и алюминий, особенно сталь, - это индустрия, которая играет значительную политическую роль в ряде округов, где избиратели колеблются, кого направить в Палату представителей. Демократы имеют большинство только в шесть, поэтому они сделают всё возможное для защиты своих. "

Тем не менее, Байден хочет скорейшего решения тарифного вопроса, поскольку считает его ненужным раздражителем в отношениях с самым важным союзником.

По мнению Белого дома, вместо того, чтобы осложнять друг другу жизнь, США и Европа должны перенести экономическое давление на Китай, который перегружает мировые рынки дешевыми и некачественными металлами.

Генеральный директор Европейской ассоциации производителей стали продолжает:

«ЕС и США - два больших блока, которые страдают от глобального избытка мощностей по производству стали, вызванного схемами государственной помощи и субсидирования. С такими партнёрами, как Япония, Канада и другие, мы должны вместе найти решение, и поскорее ".

Эра Байдена много обещает европейским лидерам в плане торгово-экономического сотрудничества, но не всё теперь зависит от трансатлантических партнёров.