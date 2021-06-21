Афины угрожают Минску судом за угон самолёта

Европейский Союз в согласовании с США, Великобританией и Канадой объявил о введении новых санкций против 78 физических и 8 юридических лиц, приближённых к Александру Лукашенко, которого ЕС не признаёт президентом Беларуси. Министры иностранных дел стран Союза одобрили и секторальные санкции, затрагивающие, в частности, производство калия, нефтяной и банковский секторы. Брюссель не исключил и пятого раунда санкций против Минска.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, допустил, что такое давление может затронуть часть белорусского общества, но итого выхода нет.

«Экономические санкции, когда они будут приняты, повлияют на поведение режима, потому что они нанесут ущерб хозяйству страны, - сказал Жозеп Боррель. - Конечно, это не волшебная палочка, но это инструмент, который у нас есть».

Данный набор ограничительных мер являются ответом на «принудительную и незаконную посадку» самолёта авиакомпании Ryanair, в результате которой были арестованы белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Борт направлялся в Вильнюс из Афин. Министр иностранных дел Греции сообщил Euronews, что рассматривается возможность возбуждение судебного дела против Минска:

«Это не против экономики Беларуси, это против белорусского режима, - сказал Никос Дендиас. - Европейский Союз пытается поддерживает белорусское общество в его усилиях по восстановлению демократии в стране. Мы не забываем и об угоне самолета Ryanair. Поскольку лайнер вылетел из Афин в Вильнюс, Греция изучает возможность начала уголовного преследования ответственных за это лиц".

Ожидается, что весь пакет мер против Беларуси также будет одобрен лидерами ЕС в конце недели. На саммите также будут обсуждаться и стратегические отношения с Россией.