"Исторический год" для фестиваля в Анси

Во французском Анси завершился Международный фестиваль анимационных фильмов.

В этом году "кристалл" — главный приз фестиваля — достался ленте европейского производства под названием "Побег" ("Flee"). Датский режиссер Йонас Поэр Расмуссен принял участие в церемонии награждения вместе со всей своей съемочной группой. Работа был замечена критиками на американском фестивале независимого кино Sundance, а также вошла в официальный отбор Каннского кинофестиваля.

Фильм "Побег" основан на реальных событиях. Это история об Амине, который перед женитьбой впервые в жизни решает рассказать о своем прошлом и секрет, который он хранил на протяжении 20 лет, может разрушить все его достижения. Амин вспоминает о тяжелом путешествии беженцев из Афганистана в Данию.

Эта картина получила награды сразу в нескольких категориях. Режиссер Йонас Поэр Расмуссен:

"Пять или шесть лет назад на полях этого фестиваля мы предложили идею такого анимационного проекта. И мы рады, что смогли вернуться сюда с готовым фильмом и даже получить в награду "кристалл". Это потрясающе"! Здесь можно почувствовать страсть людей к анимации и к нашему ремеслу. Людей затронула не только сама история, но также ее исполнение. Мы это почувствовали. И это так замечательно!"

Благодаря фестивалю Анси считают сегодня мировой столицей анимационного искусства. В этом году юбилейный смотр — 60-й по счету — собрал вместе представителей более чем сотни стран.

Марсель Жан, художественный директор фестиваля в Анси, говорит: "Для нас этот год стал историческим, нам как бы пришлось ускорить течение времени, чтобы в итоге мы смогли найти место в программе для 16 месяцев кинопроизводства".

Специального упоминания жюри удостоена работа под названием "Переправа" ("La Traversée") французского режиссера Флоренс Мьяйль. Для создания этой анимационной картины использовали масляную живопись по стеклу. Лента рассказывает о побеге брата и сестры из неназванной восточноевропейской страны.