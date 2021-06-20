"На первых страницах всех сегодняшних газет — новоизбранный президент Эбрахим Раиси, - передаёт из Тегерана нащ специальный корреспондент Анелиз Боржес. - Например, это издание пишет: "Он будет президентом всего народа. Голосовали вы за него или нет, но он будет руководить страной в ближайшие четыре года".

Ультраконсерватор — первый президент Ирана, который находился под санкциями США еще до избрания. В конце 1980-х Раиси был одним из судей, приговоривших к казни несколько тысяч политзаключенных.

"Просто сделайте что-нибудь! У людей нет работы! Молодежь страдает из-за высоких цен", — говорит житель Тегерана.

"Мы не ожидаем многого от тех, кого избирают президентами. Они только болтают и дают обещания. Они ничего особенного для нас не сделали. Я отправляю сына за границу, потому что здесь его ничего не ждет," — добавляет другая жительница иранской столицы.

Явка на выборах составила всего 48,8%, это исторический антирекорд. По мнению политологов, апатия избирателей связана с усталостью иранцев от экономического кризиса, последствиями пандемии и с тем, что до голосования допустили лишь четырех кандидатов, хотя заявки подали несколько сотен человек.

"У администрации Эбрахима Раиси — длинный список проблем, решение которых нужно найти. Среди них: безработица, оцениваемая в 20%, и инфляция (в этом году она может достичь 39%). Когда новоизбранный президент займет офис в августе, не исключено, что он захочет вернуть доверие иранцев, многие из которых разочарованы годами непонимания между народом и людьми у власти", - передает из Тегерана спецкорр Euronews.