Во Франции проходят региональные выборы

Во Франции в воскресенье проходит первый тур региональных выборов. Они должны были пройти три месяца назад, но их перенесли из-за пандемии. Год назад на муниципальных выборах партия президента страны Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» потерпела серьёзное поражение, уступив «зелёным». В этот раз основным соперником правящей партии выступает националистическое «Национальное объединение», которым руководит Марин Ле Пен. На прошлых региональных выборах националисты лидировали в первом туре, но манёвры их политических оппонентов во втором туре помешали им одержать победу. Остаётся неизвестным, удастся ли им повторть такое и в этот раз, ведь поддержка «Национального объединения» со стороны избирателей заметно выросла за последние годы.

Многие местные СМИ отмечают, что явка на региональных выборах, как правило, весьма низкая, а в этом году, согласно опросам, она может достичь исторического минимума. Итоги волеизъявления будут объявлены уже этим вечером. Через десять месяцев страну ждут президентские выборы.