Джон Беркоу стал лейбористом

Бывший спикер британской Палаты общин Джон Беркоу, который прославился, осуществляя строгий контроль за ходом парламентских дебатов, в частности, касающихся «брексита», заявил о вступлении в партию лейбористов. При этом до избрания на должность спикера в 2009 году, он был членом партии Консерваторов. Свой пост Беркоу занимал десять лет и пользовался в Палате общин всеобщим уважением.

– Здесь слишком шумно, призываю всех к порядку! И здесь слишком много депутатов, которые думают, что могут выкрикивать своё мнение премьер-министру.

Спикер обязан сохранять нейтральность, но покинув этот пост в октябре позапрошлого года, Беркоу опубликовал книгу, в которой подверг критике лидеров консерваторов, а теперь примкнул к лагерю лейбористов. Правительство Бориса Джонсона он обвиняет в проведении реакционной и националистической, а порой даже ксенофобской политики.