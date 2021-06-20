На выборах в Армении лидирует партия Пашиняна

В Армении состоялись в воскресенье досрочные парламентские выборы. По предварительным результатам, полученным после обработки 4% бюллетеней, со значительным отрывом лидирует партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», получающая более 58% голосов избирателей. Всего в выборах участвовали 21 партия и четыре блока.

На втором месте – блок экс-президента страны «Армения» Роберта Кочаряна, у которого пока немногим более 22%. Предварительные результаты выборов будут объявлены вечером в понедельник.

В Армении зарегистрировано примерно 2,5 миллиона избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, выборы прошли без серьёзных нарушений, явка составила 49,4%.