Уверенная победа при рекордно низкой явке

Иностранные лидеры поздравляют с победой нового президента Ирана: председатель конституционного суда, консервативный священнослужитель Эбрахим Раиси, получил 62% голосов.

Его изначально считали фаворитом выборов; поскольку он священнослужитель, некоторые наблюдатели даже называют его возможным преемником духовного лидера Ирана.

Однако в числе допущенных к выборам кандидатов оказался лишь один представитель умеренного лагеря, остальные — консерваторы. Поэтому, как считают аналитики, и явка оказалась самой низкой за всю историю президентских выборов в Иране: меньше 49%.

Джон Гэмбрел, журналист:

"Религиозные власти очень серьёзно следят за явкой. Они считают её практически барометром чувств граждан по отношению к теократии и её легитимности".

Переход светской власти в Иране к жёстко консервативному крылу ставит под вопрос продолжение переговоров по ядерной программе и в целом международные отношения Ирана. Новый президент, Эбрахим Раиси, уже находится под санкциями США по обвинению в участии в массовых казнях оппозиционеров в конце 80-х годов.