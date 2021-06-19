Берлин: музей, вызвавший множество споров

В Берлине открылся новый музей, получивший название «Центр документации по перемещению, высылке и примирению». Представленная здесь экспозиция посвящена, в первую очередь, судьбе 14 миллионов немцев, вынужденных в конце Второй мировой войны и в первые послевоенные годы покинуть свои дома в Польше, Чехословакии и других странах Восточной Европы, и перебираться в Германию. Говорит Гундула Бавендамм, директор музея:

– Миссия этого музея касается фундаментального политического и морального конфликта в самооценке немцев. Со времён Второй мировой войны наше историческое сознание формировалось по схеме «преступник-жертва» – мы привыкли рассматривать его в резком контрасте – либо чёрные, либо белое, и порой нам трудно разглядеть переходы и оттенки серого.

Планы создания такого музея, здание для которого начали строить ещё восемь лет назад, вызвали множество споров и серьёзное сопротивление как в Германии, так и в других странах, где многие были не согласны с идеей представить немцев пострадавшей стороной.