Армения готовится к парламентским выборам

В пятницу армянская оппозиция вышла на митинг в Ереване. Тысячи сторонников Роберта Кочаряна пришли поддержать экс-президента страны накануне дня тишины перед внеочередными парламентскими выборами.

Кочарян возглавлял Армению десять лет, с 1998 до 2008. Он родился в Нагорном Карабахе и обещает добиться возврата части утраченных прошлой осенью территорий.

Конкурент Кочаряна, премьер-министр Никол Пашинян, сложил с себя полномочия в конце апреля. Его отставка — попытка решить затяжной внутриполитический кризис, вызванный проигрышем в войне с Азербайджаном. Часть населения считает, что мирное соглашение с Баку — предательство со стороны премьера. Согласно договору, Азербайджан вернул контроль над всеми районами Нагорного Карабаха, завоеванными Арменией в начале 1990-ых, а также значительную часть бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, включая старую столицу Шушу.

Впрочем, как отмечают политологи, Пашинян остается достаточно популярным политиком и имеет шанс снова занять пост премьера.