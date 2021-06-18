Антониу Гутерриш переизбран генсеком ООН

Антониу Гутерриш остаётся на посту генерального секретаря ООН на второй срок. Такое решение было принято на заседании Генассамблеи всемирной организации в пятницу.

Он был единственным претендентом на эту должность и уже принёс присягу.

Кандидатуру 72-летнего экс-премьер-министра Португалии, бывшего верховного комиссара ООН по делам беженцев предложил Совет безопасности в начале июня. Её утвердили без голосования - всеобщим одобрением, как и на протяжении последних десятилетий.

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН:

"Наш успех в поиске решения проблем зависит от способности предотвращать, предвидеть, быть готовыми к серьёзным рискам. Это предполагает больше инвестиций в глобальные общественные блага. И требует переосмысления принципа многосторонних отношений, основанного на идеях справедливости и солидарности".

Гутерриш встал у руля организации в 2017-ом, сменив Пан Ги Муна. Срок его полномочий на посту генерального секретаря ООН - до конца 2026 года.