Польша обвинила Россию в кибератаке

Польские власти обвиняют Россию в проведении масштабной кибератаки. По словам лидера правящей в стране партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, под удар попали министры и депутаты:

– По данным спецслужб нашей страны и наших союзников, мы можем со всей определённостью утверждать, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Её масштабы и размах широки.

Речь идёт, в частности, о взломе личных электронных почтовых ящиков польских политиков. Российские власти неоднократно отрицали причастность к проведению кибератак, в которых ранее их обвиняли США, Украина и Саудовская Аравия.