Показ мод в честь Греции

Коллекция "Диора" — на стадионе, где прошли первые современные Олимпийские игры. Дом моды представил свои новые модели на арене "Панатинаикос" в Афинах. Показ посвящён 200-летию начала войны за независимость Греции; дизайн моделей вдохновлён классическими и традиционными греческими мотивами.

При этом в разработке и создании многих из них участвовали греки и греческие компании. В свою очередь в "Диоре" заявляют, что показ отдаёт дань роли Греции в формировании европейской культуры.

Для "Диора" это первый "открытый" показ мод за 9 месяцев. Но и в этот раз число зрителей из-за карантина ограниченно: только по индивидуальным приглашениям от дома моды.

Мария Грация Кьюри, креативный директор дома Диор:

"Мы много работали с видео, с фильмами. Но, конечно, совсем другое ощущение, когда происходит показ мод — это ведь как концерт, как театр. Это совсем другая модель работы, нельзя сравнить фильм и живое выступление".

Власти страны разрешили дому моды провести фотосессии у многих исторических памятников вроде Акрополя или храма Зевса Олимпийского. В Афинах подчеркнули, что дополнительная реклама туризма им сейчас совсем не помешает.