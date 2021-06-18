Экс-лидер Кот-д'Ивуара вернулся

В Кот-д'Ивуаре встретили бывшего президента Лорана Гбагбо, который вернулся на родину после десятилетнего отсутствия. Гбагбо приветствовали на всем пути следования его кортежа из аэропорта. Экс-лидер прилетел на родину полностью оправданным Международным уголовным судом.

Гбагбо был президентом Кот-д'Ивуара 10 лет. В 2011 после его отказа передать власть выигравшему выборы Аласану Уаттаре в стране начался вооруженный конфликт. Экс-президента обвинили в причастности к насилию и массовым убийствам, совершенным его сторонниками, и осенью 2011 Гбагбо оказался в Гаагском суде.

Через несколько лет его оправдали, но Гбагбо остался жить в Европе в ожидании рассмотрения апелляции прокурора суда.

Он вылетел на родину вскоре после получения паспорта. Власти страны заявили, что возвращение бывшего лидера будет способствовать национальному примирению.