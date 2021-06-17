Три легенды: Венский филармонический оркестр с Риккардо Мути в Ла Скала

Три легенды за один вечер. Венский филармонический оркестр под управлением Риккардо Мути в театре Ла Скала. У самого венского оркестра, чей дом обычно концертный зал Музикферайн (обычно там проходит новогодний концерт), есть давняя традиция играть в Миланском храме музыки.
2021 год - исторический год для Риккардо Мути, который отмечает 50-летие руководства Венской филармонией (впервые на Зальцбургском фестивале в 1971 году) и свое 80-летие в конце июля.
Мендельсон, Шуман, Брамс: для этого концерта Мути выбрал очень немецкую программу.
По словам генменеджера Венского филармонического оркестра Михаэля Бладерера, в программе Мути "бывают моменты, когда мурашки бегают по коже. В Симфонии Шумана есть переход между 3-ей и 4-й частями. Для меня он, безусловно, самый романтичный из когда-либо существовавших за всю историю музыки. Я всегда с нетерпением жду этого момента, потому что он настолько невероятен, и возможность сыграть его здесь - это привилегия".