Три легенды: Венский филармонический оркестр с Риккардо Мути в Ла Скала

Три легенды за один вечер. Венский филармонический оркестр под управлением Риккардо Мути в театре Ла Скала. У самого венского оркестра, чей дом обычно концертный зал Музикферайн (обычно там проходит новогодний концерт), есть давняя традиция играть в Миланском храме музыки.

2021 год - исторический год для Риккардо Мути, который отмечает 50-летие руководства Венской филармонией (впервые на Зальцбургском фестивале в 1971 году) и свое 80-летие в конце июля.

Я пригласил его стать дирижером этого концерта по одной причине: я хотел увидеть его счастливым снова оказаться в оперном театре, где он раньше так много работал, где он творил и испытывал моменты славы Доминик Мейер директор Ла Скала

Мендельсон, Шуман, Брамс: для этого концерта Мути выбрал очень немецкую программу.

Я ожидал, что он выберет больше итальянской музыки, но он решил так. И это просто потрясающе, потому что это музыкальные произведения, с которыми у нас общая история. Премьера 2-й симфонии Брамса прошла именно в Венской филармонии 30 декабря 1877 года. Это музыкальное произведение – часть нашей ДНК Микаэль Бладерер генеральный менеджер Венского филармонического оркестра, контрабас

По словам генменеджера Венского филармонического оркестра Михаэля Бладерера, в программе Мути "бывают моменты, когда мурашки бегают по коже. В Симфонии Шумана есть переход между 3-ей и 4-й частями. Для меня он, безусловно, самый романтичный из когда-либо существовавших за всю историю музыки. Я всегда с нетерпением жду этого момента, потому что он настолько невероятен, и возможность сыграть его здесь - это привилегия".