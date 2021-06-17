Двое погибли в результате стрельбы на западе Германии

Два человека, мужчина и женщина, убиты в результате стрельбы в маленьком городке Эспелькамп на северо-западе Германии. Тело одного погибшего было найдено в здании, а другого - на улице, сообщают местные СМИ. Мотивы убийства не уточняются.

На данном этапе полиция также не знает, является ли преступник одной из жертв или он скрылся с места преступления, сообщает АФП со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным Bild, полиция начала масштабную операцию по розыску злоумышленника, в этом районе действует спецназ. Полиция пока не может подтвердить, вооружен ли преступник.

Издание, ссылаясь на анонимные источники, сообщает, что преступление было совершено "на почве ревности".